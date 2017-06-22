'FETÖ'den tutuklu polis, Demirtaş'tan şikâyetini geri aldı

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'ne 2013 yılındaki ziyaretinde "Görevli memura hakaret ve görevi yaptırmama için direnme" suçundan yargılandığı davanın 2'nci duruşması görüldü. Duruşmaya ses ve görüntülü bilişim sistemi ile (SEGBİS) katılan, Demirtaş’tan şikâyetçi olan polislerden şu anda 'FETÖ'den tutuklu bulunan Mehmet Alper Erdem, şikayetini geri aldı.

2013 yılı Ağustos ayında kapatılan BDP (Barış ve Demokrasi Partisi) ve DTP (Demokratik Toplum Partisi) tarafından Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da, Suriyeli Kürtlere destek yürüyüşü yapılması planlandı. Valiliğin yasakladığı yürüyüş için Ceylanpınar'a gitmek isteyen, aralarında Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu kalabalığa güvenlik güçlerince izin verilmedi. Bunun üzerine çıkan gerginlikte grupta bulunanların taşlı saldırısına güvenlik güçleri gazla müdahale etti. Yaşananların ardından dönemin Viranşehir Emniyet Müdürü ile bazı polisler, kendilerine hakaret eden Selahattin Demirtaş hakkında şikâyetçi oldu.

Demirtaş SEGBİS ile katılmayı reddetti

Bunun ardından haklarında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'FETÖ' üyesi olarak tutuklanan savcı Yusuf Balar tarafından fezleke hazırlanan Demirtaş'ın 3 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açıldı. Bugün Viranşehir 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasına Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmayı reddetti. Duruşmaya Demirtaş'ın avukatı Mustafa Vefa katıldı.

Polis: Mağdur değilim, bana karşı hiçbir hakareti olmadı

Demirtaş'tan şikâyetçi olan ve şu anda FETÖ'den tutuklu bulunan polis memuru Mehmet Alper Erdem'in SEGBİS aracılığıyla ifadesi alındı. Erdem, ifadesinde mağdur olmadığını Demirtaş’ın kendisine karşı hiçbir hakareti ve eyleminin olmadığını söyleyerek şikayetçi olmadığını söyledi. Erdem’in ardından söz alan Demirtaş’ın avukatı Mustafa Vefa, tanıkların dinlenmesini ve müvekkili Demirtaş’ın mahkemeye getirilerek bizzat ifadesinin alınmasını talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, o gün Demirtaş’ın yanında bulunan eşi Başak Demirtaş ve 2 tanığın da dinlenmesine karar verdi. Demirtaş’ın duruşmaya getirilmesi istemini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi. (DHA)