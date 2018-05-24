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'FETÖ'den tutuklu olan eski AKP'li vekil tahliye edildi

18 aydır 'FETÖ'den tutuklu bulunan eski AKP Milletvekili Hasan Hami Yıldırım tahliye edildi

24 Mayıs 2018 19:22

'FETÖ’ soruşturması kapsamında 18 aydır tutuklu bulunan, 17-25 Aralık sürecinde partisinden istifa eden AKP Burdur eski Milletvekili Hasan Hami Yıldırım, adli kontrol şartı uygulanarak tahliye edildi. Bir sonraki duruşma 1 Kasım'a ertelendi.

Ankara 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu Burdur’daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılan Hasan Hami Yıldırım, suçların somut delile dayanmadığını iddia etti. 18 aydır tutuklu olduğunu, kaçma şüphesinin bulunmadığını belirten Yıldırım, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Hasan Hami Yıldırım’ın avukatı da müvekkilinin ‘ByLock’ kullanmadığının ortaya çıktığını, tutuklu kalması için maddi delillerin bulunmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Duruşma, 1 Kasım 2018'e ertelendi. (DHA)

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