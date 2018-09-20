'FETÖ'den tutuklu olan bakan kardeşinden Meclis'e mektup: Bu muamele insan onuruna yakışmıyor

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Manisa'da yürütülen 'FETÖ' soruşturmasında tutuklu yargılanan Celal Bayar Üniversitesi eski Rektörü Mehmet Pakdemirli’nin cezaevinde yaşanan hak ihalleriyle ilgili Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na mektup gönderdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ağabeyi olan Mehmet Pakdemirli’nin mektubunda çıplak aramadan hücre hapsine, sağlık hizmetlerindeki sıkıntılardan eşiyle görüşüne 6 ay yasak getirilmesine kadar onlarca iddia yer alıyor. Mehmet Pakdemirli mektubunda “İki seneyi aşkın süredir cezaevlerindeyim. Sorunların artık yetkili mercilere bildirilmesinde ve hasıraltı edilmemesinde büyük yarar görüyorum. Bunu kendim için değil, cezaevlerinde kalan herkes için istiyorum” dedi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Pakdemirli’nin cezaevinde yaşanan hak ihlaleriyle ilgili mektubu eşi Nur Pakdemirli tarafından, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun hak ihalleriyle ilgili başvuruları almak için açtığı online sisteme yüklendi. Pakdemirli’nin 21 maddeden oluşan 2 sayfalık mektubunda yaşadığı hak ihlalleriyle ilgili iddialar şunlar oldu:

"Çıprak arama, tek kişilik hücre, kötü yemek"

Manisa E Tipi Cezaevinde 14 ay kaldım. Üzerimize yukarıdaki müşahade odalarından pis sular akmaktaydı. 14 ay boyunca yönetim bu konuda kalıcı çözüm üretmedi. Bu insan hakları ihlalidir. Manisa T Tipi cezaevine girişte insanların bütün elbiseleri (iç don dahil) çıkarılmakta, bir önlük verilmekte ve yere çömeltilerek öksürmesi istenmektedir. Ben bu muameleyi insan haysiyet ve onuruna yakıştıramıyorum. E Tipi cezaevine girişte böyle bir muameleye tabii olmadık. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlara uygulanan tek kişilik hücre uygulaması benim gibi hiçbir cezası olmayan kişilere de uygulanmaktadır. Bu insan hakkı ihlalidir ve cezaevinde sistematik olarak cezası kesinleşmemiş kişilere de uygulanmaktadır. Yemeklerin kalitesi T tipinde düşüktür. Aynı ödeneğe sahip E tipinde çok daha kaliteli olarak yemek çıkmaktadır. Bu işte bir suistimal olmadığı araştırmaya değer bir konudur.

"İlaçlarım çöpe atıldı, 1 ay doktora çıkarılmadım"

T Tipine intikal ettiğimde ilaçlarım içeri alınmadı, koridorda duracağı söylendi. Daha sonra bir görevli koridordaki ilaçlarımı çöpe attı. Kameralardan sorumluların bulunmasını istedim, ancak olay örtbas edildi. Bana ertesi gün doktora çıkıp yeniden yazdırmamı, nasılsa devletin ödediğini söylediler. Ben de “sizin kusurunuzu devlet ödemek zorunda değildir” dedim. 1 ay süre ile defalarca dilekçe vermeme rağmen doktora çıkarmadılar. Doktora çıktığımda dilekçelerimden haberdar olunmadığı söylendi. Anladım ki problem doktorda değil, cezaevi yönetimindeydi. Cezaevinde yönetimin hoşuna gitmeyen dilekçelerin kayda alınmadığı, yok edildiğine dair çok kuvvetli şüphelerim var. Genelde dilekçeler sümenaltı edilmekte veya yok edilmektedir. Avlu arkadaşım Güray Yıldız, göz tansiyonu tedavisi zamanında yapılmadığı için gözünü kaybetti. Benim başıma da ciddi bir sağlık problemi gelirse bundan cezaevi yönetimi sorumlu olacaktır.

"Hücre tavuk kümesine benziyor"

Tek kişilik hücremde demir parmaklıklar yetmezmiş gibi bir de tavuk kümesine benzer şekilde ayrıca ince tel bir kafes vardır. Işığı ve gökyüzünü kısmen bloke etmektedir. Diğer cezaevlerinde bu tip uygulamaların kaldırıldığını duydum.

"Eşimle 6 ay görüşmeme cezası verildi"

Bütün bunlar yetmezmiş gibi eşim Nur ile 6 ay görüş (açık-kapalı) cezası geldi. Kendi üzerimde bulunan ve E tipinden getirdiğim 4 hapı Nur’un verdiği şüphesi ile somut delil olmaksızın zan üzerine bu cezayı verdiler. Eşimle görüştürülmemem ve böyle bir ağır cezaya maruz kalmam insan hakkı ihlalidir. Haplar da E tipinde uyku bozukluğu için yazdırdığım “insomin” hapıdır. Gerekçe pis sular nedeniyle uyuyamamaktır.

"Süngerli odalarda dayak atılıyor"

Burada “süngerli oda” tabir edilen iki oda benim koridorumda 3 yanda konuşlandırılmıştır. Buradan zaman zaman bağırış sesleri gelmektedir. Muhtemelen birilerine dayak atılmaktadır. Gardiyanların rektörlük yapmış birine kaba saba davranışlarını söylemeye lüzum görmüyorum. Birçoğunda davranış yönüyle eğitim eksikliği görüyorum. Yine bazı gardiyanlar gece yarısı bağırıp çağırarak uyumamıza engel oluyor.

"Şikâyetler dikkate alınmazsa suistimallere devam edilecek"

Hücrenin iyi tarafları da var. 30 kişi tek bi banyo tuvaleti beklemek zorunda değilsin. Kendine ait yatağın dolabın var. Daha önce birisi hücreyi yakmış, dolapta ve parmaklıklarda is var ama olsun, en azından şahsıma ait. Koğuşta kah yerde kah ranzada dönüşümlü yatabiliyorduk. İlk başlarda yoğunluktan dolayı tuvaletin hemen önü, mutfak lavabosunun hemen önü de dahil her yerde adım atamayacak şekilde yer yatakları vardı. Gereken yerlere bu şikâyetler iletilmedikçe cezaevi yönetiminin bu tip suistimallere devam edeceğinin bilinmesini isterim.

Tek kişilik hücre değil ketıl bulunan oda

Mehmet Pakdemirli’nin hak ihlalleriyle ilgili başvurusunu alan HDP Milletvekili Gergerlioğlu, Manisa Cezaevi Müdürü ile görüştü. İddiaları tek tek cezaevi müdürüne aktardığını anlatan Gergerlioğlu şunları söyledi:

“Cezaevi yönetimi tek kişilik hücre iddiasını reddediyor. Onlara göre tek kişilik hücre değil, tek kişik odada kalınıyor. Oda statüsünün özelliği ise ketıl ve televizyon olması, bir de avluda 1-2 kişiyi görme imkanı bulunmasıymış. Çıplak arama iddialarında yasa ve mevzuatları uyguladıklarını söylüyorlar. Yemeklerle ilgili iddialarda, yemeğin dışarıdan geldiğini söylemekle yetiniyorlar. İlaçların çöpe atıldığı ve doktora çıkarılmadığı iddialarını reddediyorlar.”

Pakdemirli’nin eşiyle 6 ay görüş yasağı almasına yol açan iddiayı da cezaevi yönetimine ilettiğini anlatan Gergerlioğlu bu konuda da yasa ve mevzuatlara dayanarak kimi açıklamalar yapıldığını belirterek, “Ben hekimim. İnsomin hapı bağımlılık yapmayan çok hafif bir uyku ilacıdır. Hap verilmişse 4 tane mi verilir? İddia edildiği gibi eşi vermiş olsa dahi bu çok ağır bir karar değil mi?” dedi.

Komisyona iddiaları araştırma çağrısı

Gergerlioğlu, 2 sayfalık mektubu bir üst yazıyla, üyesi olduğu Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na gönderdi. 10 Eylül’de Komisyon’a iletilen yazıda şöyle denildi:

“Manisa T Tipi Kapalı Cezaevinde kalmakta olan Mehmet Pakdemirli’nin cezaevinde yaşadığı mağduriyeti anlattığı mektubu tarafıma ulaşmıştır. Bu bağlamda, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun mektupta yer alan iddialarla ilgili inceleme yapmasını ve gerekli görülürse Manisa E Tipi ve T Tipi Kapalı Cezaevlerini ziyaret etmesini arz ve talep ederim.”