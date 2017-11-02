FETÖ'den tutuklu işadamının işyerinde gizli kasa bulundu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy İlçesi\'nde FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan işadamın işyerinde yapılan aramada, gizli kasa odası bulundu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl Çerkezköy İlçesi\'nde bir tekstil firmasına yaptıkları FETÖ/PDY operasyonunda aralarında işyeri sahibinin de bulduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin ifadesinden yola çıkarak soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, aynı işyerinde detaylı arama yaptı. Aramada, işyerindeki gizli bir oda içerisinde, \'dolap kasa\' şeklinde tabir edilen özel olarak dizayn edilmiş, 20 santimetre kalınlığında büyük bir çelik kasa bulundu. Ancak kasanın içerisinin boş olduğu tespit edildi. Gizli odada bulunan kasada, örgütün himmet paraları ile belgelerinin saklandığının tahmin edildiği öğrenildi.

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