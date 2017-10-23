T24 LogoT24 Logo
Gündem

'FETÖ'den tutuklu iş adamı: Türkçe Olimpiyatı'nın ana sponsoru THY, Diyanet de Bank Asya'ya para yatırdı!

"Abdullah Gül, Kongo'daki bu okula kendi maaşından 10 bin Euro bağışladı"

23 Ekim 2017 11:59

Adana’da işadamlarına yönelik olarak yapılan 'FETÖ' operasyonunda 17 ay önce tutuklanan işadamlarından Yağmur Akkülah, kendisini, “Türk Hava Yolları da Türkçe Olimpiyatları’nın ana sponsoruydu” diye savundu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Kongo'daki 'FETÖ' okulunun finansörü olduğu iddiasıyla tutuklanan ünlü mobilyacı Akkülah, şunları söyledi:

“Abdullah Gül, Kongo'daki bu okula kendi maaşından 10 bin Euro bağışladığını beyan etmiştir. Bu okulun açılışına Adana eski Valisi Avni Coş da katılmıştır. Yine Adana eski Valisi İlhan Atış da, okuma salonlarına Sosyal Destek Programı kapsamında 546 bin lira para vermiştir. Bu MASAK raporuna da yansımıştır. THY, Türkçe Olimpiyatları'nın ana sponsoru olmuştur, Diyanet İşleri Başkanlığı parasını Bank Asya'ya göndermiştir. Bu kapsamda, bu suçun bizim suçumuz olmadığını düşünüyoruz.”

ETİKETLER

Yağmur Akkülahfetötürkçe olimpiyathaberaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24