'FETÖ'den tutuklu iş adamı: Türkçe Olimpiyatı'nın ana sponsoru THY, Diyanet de Bank Asya'ya para yatırdı!

Adana’da işadamlarına yönelik olarak yapılan 'FETÖ' operasyonunda 17 ay önce tutuklanan işadamlarından Yağmur Akkülah, kendisini, “Türk Hava Yolları da Türkçe Olimpiyatları’nın ana sponsoruydu” diye savundu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Kongo'daki 'FETÖ' okulunun finansörü olduğu iddiasıyla tutuklanan ünlü mobilyacı Akkülah, şunları söyledi:

“Abdullah Gül, Kongo'daki bu okula kendi maaşından 10 bin Euro bağışladığını beyan etmiştir. Bu okulun açılışına Adana eski Valisi Avni Coş da katılmıştır. Yine Adana eski Valisi İlhan Atış da, okuma salonlarına Sosyal Destek Programı kapsamında 546 bin lira para vermiştir. Bu MASAK raporuna da yansımıştır. THY, Türkçe Olimpiyatları'nın ana sponsoru olmuştur, Diyanet İşleri Başkanlığı parasını Bank Asya'ya göndermiştir. Bu kapsamda, bu suçun bizim suçumuz olmadığını düşünüyoruz.”