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FETÖ'den tutuklu Garnizon Komutanı'na müebbet hapis cezası

Hakan AKGÜN/SAMSUN,(DHA)- SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'in yargılanmasına 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi

06 Nisan 2018 15:36

Hakan AKGÜN/SAMSUN,(DHA)- SAMSUN\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken\'in yargılanmasına 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Mahkeme heyeti Eken\'i \'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzenin yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önleme\' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından polisin başlattığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken son kez hakim karşısına çıktı. Hakkında Samsun 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakkında \'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzenin yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye\', \'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek\' ve \'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek\' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile \'terör örgütü üyesi olmak\' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken\'in basına kapalı olarak gerçekleşen duruşmasında karar çıktı.
Mahkeme heyeti, tutuklu eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken\'i \'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzenin yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önleme\' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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