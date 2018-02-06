FETÖ'den tutuklu eski Zaman muhabiri: Maklube yemeye gittiğimiz yer, Cemil Barlas'ın eviydi

'FETÖ'nün medya yapılanması davasında tutuklu yargılanan kapatılan Zaman gazetesi muhabiri Hanım Büşra Erdal, bugün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yaptı. Erdal "Bir kişiyle 1-1.5 ay çıktım. Bu kişi beni maklube yemeye çağırdı. Maklube yemeye gittiğimiz yer de Cemil Barlas'ın eviydi" dedi.

Babası Mehmet Barlas ile Canan Barlas, hükümete yakın yayınları ile bilinen Sabah gazetesi ve A Haber'de yazan ve ekrana çıkan, kendisi de bir dönem AKP'ye yakın kanallarda program yapan Cemil Barlas, Fethullah Gülen cemaati ile özdeşleşen 'maklube partileri'ne ikinci kez adres gösterildi. Kapatılan Zaman gazetesi muhabirlerinden Hanım Büşra Erdal'dan önce, 'FETÖ'nün medya yapılanması' davasında tutuklu yargılanan eski Polis Akademisi öğretim görevlisi Şükrü Tuğrul Özşengül de 21 Haziran 2017'de yaptığı savunmada, Cemil Barlas'ın yaptığı 'maklube' davetine katıldığını açıklamıştı.

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FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik aralarında gazeteci Murat Aksoy ve müzisyen Atilla Taş'ın da bulunduğu 2'si firari, 6'sı tutuksuz 21'i tutuklu sanığın yargılandığı davaya devam edildi.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 19'u tutuklu 5'i tutuksuz 24 sanık katıldı. Bir sanık da duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlandı.



Mahkeme Başkanı, sanıkların digital materyallerin incelenmesi sonucu hazırlanan raporun dava dosyasına geldiğini, ilgili sanıklara da tebliğ edildiğini söyledi.



Tutuksuz sanıklar Ali Akkuş, tutuklu sanık Seyit Kılıç, Emre Soncar, Abdullah Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Murat Aksoy, Oğuz Usluer, Habip Güler raporda aleyhlerine bir husus bulunmadığını, bu nedenle rapora karşı beyanda bulunmayacaklarını söylediler. Sanıklardan Seyit Kılıç, Hüseyin Aydın, Bayram Kaya, Habip Güçler tahliyelerini, Cuma Ulus da beraatini istedi.



Evinde ele geçirilen 14 CD'de Fetullah Gülen'in vaiz kayıtları çıkan tutuksuz sanık Cihan Acar, "Ben zaten arama yapılan evde oturmuyorum. Oraya gideli bir hafta olmuş. Ama orada çıkan digital verilerin hesabını ben veriyorum" dedi.



Rapora karşı söz alan kapatılan Zaman Gazetesi eski muhabiri tutuklu sanık Hanım Büşra Erdal, herhangi bir delile dayalı olarak tutuklu olmadığını savundu. Raporu hazırlayan bilirkişinin abi ve abla tanımlarını da araştırdığını söyleyen Erdal, "Sadece bir kişi bana abla dedi o da haber müdürüm. Muhabirlere de abi derdi. Ben 2010-2011 yıllarında gazeteye hiç gitmedim. Onu en iyi Ali abi bilir. Ali abi dediğim de Ali Akkuş" dedi. Bir kişiyle 1-1.5 ay çıktığını, bu kişinin kendisini maklube yemeye çağırdığını savunan Hanım Büşra Erdal, maklube yemeye gittikleri yerin de gazeteci Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil Barlas'ın evi olduğunu savundu.

"Zaman'da cemaat gömleğini giymedim, mahkemede de FETÖ gömleğini giymiyorum"

Hanım Büşra Erdal, Pensilvanya'ya 2011 ve 2013 yıllarında iki kez gittiğini belirterek, "Ben tatil için New York'a gidecektim. Havalimanında Check-in sırasında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndan tanıdıklarımla karşılaştım. Mustafa Yeşil ve Cemal Uşşak da vardı. Onlar Pensilvanya'ya gidiyorlardı. Orada bulunan ve yine Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndan tanıdığım Müşerref isimli kadın olduğunu, yanlız kalmamak için kendisine eşlik etmemi istedi. Onlarla Pensilvanya'ya gittim. Orası erkek sistemi üzerine kurulu. Fetullah Gülen ve etrafından erkeklerin olduğu bir yer" dedi.

Erdal sözlerini şöyle sürdürdü: “Üç günün sonunda Fethullah Gülen ile tanışmak istediğimi söyledim. ‘Buraya geldim onunla tanışmak istiyorum’ dedim. Son gün, ‘hasta, sadece 5 dakika görüşebilirsin’ dediler. Müşerref hanım bizi tanıştırdı. Fetullah Gülen direkt, ‘sorun var mı’ dedi. ‘Evet, sorum var’ dedim. ‘Zaman Gazetesi muhabiri olarak Ergenekon davalarını takip ediyorum. Adınız çok geçiyor. Bunun arkasında siz var mısınız’ diye sordum. Reddetti. ‘İşin arkasında değiliz’ dedi. Demokrasi olduğunu, bir daha darbe dönemlerinin gelmeyeceğini söyledi. Sonra da New York’a geri döndüm. Eğer 5-6 yıl sonra Pensilvanya’nın karşımıza kriminal bir vaka olarak geleceğini düşünseydim, Pensilvanya’nın haritadan silinmesini isterdim. Zaman’da cemaat gömleğini giymedim, bugün de ben mahkemede FETÖ gömleğini giymiyorum. Bunu reddediyorum.”

"Beni tutuklayan hakim Twitter takipçim"

Kendisini tutuklayan hakimin Twitter takipçisi olduğunu söyleyen Erdal, "Herhalde bir teröristi takip etmiyordu. Burada gazeteciliğim yargılanıyor. Biz Anayasa Mahkemesi'nin kararının uygulanmaması ile dibe vurduk, umarım dipte fazla kalmayız" diye konuştu.

Eski Polis Akademisi Öğretim Görevlisi Özşengül de "Beni Cemil Barlas götürdü" demişti

Aralarında gazeteci Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan'ın da bulunduğu 17 sanıklı 'FETÖ'nün medya yapılanması davasında ifade veren eski Polis Akademisi Öğretim Görevlisi Şükrü Tuğrul Özşengül de, iddianamede yer alan “maklube yemeği” için “Beni Cemil Barlas götürdü. Hakan Çelik, Can Paker de vardı. Gittik, maklube yedik” demişti.

Maklube nedir?

Maklube cemaatin “ışık evleri”nde en sık yenilen yemek. Özellikle cemaatin kalabalık toplantılarında bu yemek tüketiliyor.

Önce kuşbaşı etler kavruluyor. Bu sırada çeşitli baharatlar etin içine eklenebiliyor. Daha sonra büyük bir kazanda pilav pişiriliyor. Pilav piştikten sonra üstüne kavrulmuş etler diziliyor. Biraz bekledikten sonra geniş bir tepsinin ortasına bu tencere ters çevrilerek bırakılıyor. Tepsinin tam ortasında üzerinde etlerden oluşan bir örtü ile kaplı bir pilav dağı bulunuyor. Tepsinin yan tarafına ise pilavı dairesel şekilde kaplayacak biçimde salata malzemeleri ve yoğurt diziliyor.

Bu yemek daha sonra bir yer sofrasına bırakılıyor. Bu yer sofrasında bağdaş kurarak oturan cemaat üyelerinin hepsi aynı tepsi içindeki maklubeyi kaşıklayarak yiyor. Herkesin aynı tepsiden yediği bu yemek cemaatin ortak kültürünün gelişmesine de katkıda bulunuyor.