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'FETÖ'den tutuklu eski YARSAV Başkanı Murat Arslan'a insan hakları ödülü

AKPM, Arslan'ı "her zaman yargının bağımsızlığından yana olan" ifadeleriyle tanıttı

09 Ekim 2017 21:06

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), ‘FETÖ’ soruşturmasında tutuklanan eski YARSAV Başkanı Murat Arslan’a, “Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü” verdi.

Hürriyet gazetesinden Güven Özalp’in haberine göre; AKPM, “insan haklarının savunulması alanında üstün hizmet gösteren” ve 2013’ten bu yana verilen Vaclav Havel Ödülü’nü, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Murat Arslan’a verdi.

AKPM, Arslan’ı “iyi tanınan ve saygın”, “her zaman yargının bağımsızlığından yana olan” ifadeleriyle tanıttı.

Adayları seçmek ve kazananı belirlemekle görevli seçici kurul, AKPM Başkanı ya da onun tarafından belirlenen bir kişi ile insan haklarıyla bağlantılı altı bağımsız isimden oluşuyor.

Vaclav Havel Ödülü geçen yıl Yezidi insan hakları aktivisti Nadia Murad’a verilmişti.

Ne olmuştu?

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Murat Arslan, 26 Ekim’de Ankara 7’nci Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklandı. İddianamede, Arslan’a “FETÖ üyeliği” suçlaması yöneltiliyor ve Arslan’ın şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı öne sürülüyor.

 

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