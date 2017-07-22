'FETÖ'den tutuklu eski savcı: ASELSAN'daki mühendis ölümlerini araştırırken...

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında tutuklu olarak yargılanan eski savcı Murat Demir mahkemede görev aldığı döneme ilişkin bilgiler verdi. Demir, "ASELSAN’da çalışan mühendislerin ölümü ile ilgili soruşturmayı 2011 yılından itibaren yürütmeye başladım" dedi. "Bu dosyada, ölen mühendis Hüseyin Başbilen’in intihar etmiş olamayacağına dair raporu dosyaya koydurdum" ifadesini kullanan Demir, "Yine Hüseyin Başbilen’le ilgili adli tıptan rapor talep edip bu raporun dosyaya girmesini sağladım. Bu dosya ile ilgili aktif şekilde çalışırken tayinim çıktı. Dosya elimden alındı" şeklinde konuştu.

Hürriyet'ten Fatih Çekirge'nin "Aselsan’daki ölümler için eski savcıdan şok sözler" başlığıyla (22 Temmuz 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Aselsan’daki ölümler için eski savcıdan şok sözler

Günlerce yazdık.

Aselsan’da mühendislerin esrarengiz ölümleri üzerine sorular sorduk.

“Yok bir şey, çocuklar bunalım geçirdi” dediler.

Ama dün bir baktım, FETÖ soruşturmaları nedeniyle tutuklanan eski Savcı Murat Demir mahkemede şaşırtıcı şeyler söylüyor.

Murat Demir, 2011’de Aselsan’daki mühendis ölümlerini soruşturan savcıdır.

Bakın mahkemede ne diyor:

“Aselsan’da çalışan mühendislerin ölümü ile ilgili soruşturmayı 2011 yılından itibaren yürütmeye başladım. Bu dosyada, ölen mühendis Hüseyin Başbilen’in intihar etmiş olamayacağına dair raporu dosyaya koydurdum. Yine Hüseyin Başbilen’le ilgili adli tıptan rapor talep edip bu raporun dosyaya girmesini sağladım. Bu dosya ile ilgili aktif şekilde çalışırken tayinim çıktı. Dosya elimden alındı. Bu dosyada bazı şüpheli durumların ortaya çıkmasının engellenmesi için tayinimin çıkartıldığını düşünüyorum. Bu tayinimde yine FETÖ örgütünün mensuplarının rolü olduğunu düşünüyorum.”

Şu cümleyi bir kez daha yazıp altını çiziyorum:

“Mühendis Hüseyin Başbilen’in intihar etmiş olamayacağına dair raporu dosyaya koydurdum. Yine Hüseyin Başbilen’le ilgili adli tıptan rapor talep edip bu raporun dosyaya girmesini sağladım...”

Peki ne olacak şimdi?

Eski savcı Demir’in bu ifadesi üzerine alternatifleri sıralarsam:

1) Savcı Aselsan soruşturması sırasında FETÖ tarafından tayini çıkartıldığını söyleyerek, kendisinin FETÖ’cü olmadığını ispat etmeye çalışıyor. Kendisini kurtarmak için böyle söylüyor olabilir...

2) Acaba neden onca yazı yazdığımız halde savcı bu konuda o günlerde tek kelime etmedi?

3) Dosyadaki o rapor ne oldu?

Adli Tabip’ten gelen rapor ne diyordu?

4) Acaba savcı Demir dosyanın bir soruşturmaya dönüşmesini engellemiş olabilir mi?

5) Her durumda dosyada Başbilen’in intihar etmediği yolunda bir rapor olduğu ortaya çıkıyor. Bu da dosyanın yeniden gündeme gelmesine neden olabilir.

Başbilem muamması

Hüseyin Başbilen önemli projeler üzerinde çalışıyordu.

- Uzak mesafede daha etkili keskin nişancı tüfeği... Milli Tank Projesi ve F-16’nın nişan sistemleri üzerinde çalışıyordu.

Başbilen, arabasında boğazı ve bileği kesilmiş olarak bulunmuştu. İntihar üzerinde durulmuştu. Ancak savcı Demir’in bu ifadesiyle dosyada farklı bir rapor olduğu ortaya çıkıyor..

Bir süre önce Aselsan’da bir FETÖ soruşturması açılmış ve bazı isimler gözaltına alınmıştı...