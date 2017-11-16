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FETÖ'den tutuklu eski belediye başkanı tahliye edildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 aydır tutuklu bulunan Develi eski Belediye Başkanı Recep Özkan, tahliye edildi

16 Kasım 2017 21:31

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 aydır tutuklu bulunan Develi eski Belediye Başkanı Recep Özkan, tahliye edildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar Nuh Kalfaoğlu, Recep Özkan, Kozan Karataş, Miktad Harman ile tutuksuz yargılanan Mustafa Kalfaoğlu, Mustafa Çimen ve Fatih Demircioğlu ve sanık avukatlarıyla yakınları katıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından \'silahlı terör üyeliği\' suçlamasıyla tutuklanan ve 16 aydan beri tutuklu bulunan Develi Belediyesi\'nin Ak Partili eski Belediye Başkanı Recep Özkan, duruşmada, üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini istedi. Özkan, \"Ben terör örgütü üyesi değilim. Hakkıma yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum. Uzun zamandır tutukluyum. Mahkemede tahliyemi talep ediyorum\" dedi. 
Mahkeme heyeti, yargılama sonunda Develi eski Belediye Başkanı Recep Özkan ile Nuh Kalfaoğlu\'nun, tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, davayı, 10 Ocak 2018\'e erteledi.

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