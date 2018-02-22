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FETÖ'den tutuklu eski AKP'li yöneticiye tahliye

Muammer Şenlik, bugün ilk kez Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı

22 Şubat 2018 17:23

Kastamonu'da 'FETÖ' soruşturması kapsamında geçen yıl aralık ayında gözaltına alınarak tutuklanan eski AKP Kastamonu İl Başkanı Muammer Şenlik ilk duruşmada tahliye edildi.

'FETÖ' soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi' oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan özel bir hastane müdürü Hüseyin K. ve Muammer Şenlik ile tutuksuz yargılanan noter Ahmet A. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, suçsuz olduğunu ve beraatini isteyen eski AK Parti Kastamonu İl Başkanı Avukat Muammer Şenlik ile tutuksuz yargılanan Ahmet A.'nın tutuksuz yargılanmasına, diğer sanık Hüseyin K.'nin ise tutuklu yargılanmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

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