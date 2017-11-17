FETÖ’den tutuklu avukata 3 yıl hapis cezası

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik 2014 yılında yapılan soruşturma ve operasyonları yürüten yetkililerin isimlerini basın yoluyla deşifre ederek, hedef gösterdiği iddia edilen avukat Ali Aksoy\'a, Bölge Adliye Mahkemesi\'nin bozma kararı üzerinde yeniden görülen davada, daha önce olduğu gibi yine 3 yıl hapis cezası verildi.

İzmir\'de, 2014 yılında FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin avukatlığını üstlenen Ali Aksoy hakkında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Bozyaka Hizmet Binası önünde yaptığı basın açıklamasında, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Engin Dinç, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato ve İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen\'in isimlerini basın yoluyla açıklayarak deşifre ettiği ve hedef gösterdiği gerekçesiyle İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Mahkeme heyeti, \'Terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklama ve bu yolla hedef gösterme\' suçlamasıyla yargılanan Aksoy\'a, 3 yıl hapis cezası verdi. Sanık avukatının kararı temyiz etmesi üzerine, dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, usul yönünden bozarak dosyayı mahkemeye geri gönderdi.

İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davanın bugün yapılan son duruşmasına, FETÖ\'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Aksoy ve avukatı katıldı. Önceki savunmasını tekrarlayan Aksoy, suç tarihinde müdafilik görevinde bulunduğunu, basın aracılığıyla yaptığı açıklamasının müvekkillerinin haklarını korumaya yönelik olduğunu iddia etti. Ayrıca hukuk dışı bir eylemde bulunmadığını, suç teşkil eden bir davranış sergilemediğini de iddia eden Aksoy, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti Aksoy’a, \'Terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklama ve bu yolla hedef gösterme\' suçundan 3 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca, mahkeme heyeti sanığın yargılanma esnasındaki olumsuz davranışları nedeniyle cezasında herhangi bir indirim yapmadı.



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