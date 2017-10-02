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FETÖ'den tutuklu 4 komisere 8 yıl 3'er ay hapis cezası

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları ve 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan 4 komisere, 8 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

02 Ekim 2017 19:46

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) üye oldukları ve \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan 4 komisere, 8 yıl 3\'er ay hapis cezası verildi.
Aydın Emniyet Müdürlüğü\'nde görevliyken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası önce gözaltına alınan daha sonra meslekten ihraç edilip, tutuklanan 4 komiserin cezası belli oldu. Aydın 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen davada, 23 Ağustos 2016\'da tutuklanan ve FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları tespit edilen sanıklar Ahmet Koç, Faruk Özen, Hamza Baykara ve Mehmet Yunus Aslan ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanıklara 8 yıl 3\'er ay hapis cezası verdi.

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