FETÖ'den tutuklu 10 sanığa 10'ar bin lira kefaletle tahliye

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, biri firari, 14\'ü tutuklu, 14\'ü tutuksuz 29 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan 10\'u, 10\'ar bin lira kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, çoğunluğu emniyette komiser olarak görev yapan, bir kısmı da açığa alınmış tutuklu sanıklar, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklar ve yakınları ile avukatları da hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık İsa Güneş, hakkındaki örgüt üyeliği iddialarını reddetti. Diğer tutuklu sanık İsmail Özdemir de örgütün toplantılarına katıldığı ve Paralel Yapı sayesinde komiserlik sınavını kazandığı iddialarına karşın, \"Ben örgüt, cemaat adı altındaki hiçbir oluşuma katılmadım, iddiaları reddediyorum, tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Tutuksuz sanık H.E. ise polis okulundan sonra bir dönem çeşitli yerlerde çalıştığı, ardından Bursa\'ya tayininin çıktığı ve burada komiserlik sınavlarına girene kadar örgüt içinde faal olduğu iddiasına karşı \"17-25 Aralık\'tan sonra müfettişler soruşturma kapsamında bulunduğumuz birimde 30 kişinin isimlerini aldı. Hakkımda örgüt üyeliği iddialarını ortaya atan A.T. de 33 kişinin ismini vermiş ama onlar hakkında soruşturma yok, nedense benim hakkımda dava açıldı. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum\" ifadelerini kullandı. Tutuksuz sanık Ş.T. de örgüt tarafından öğrenci yurtlarında düzenlenen etkinliklere katıldığı ve örgüt içinde faaliyet gösterdiği iddialarını kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya verdiği kısa aranın ardından tutuklu sanıklar Ali Önür, Celal Gültoplu, Halil Özbaş, İsmet Yalçın, Muammer Güveli, Murat Soydaş, Mustafa Tolga Aydoğdu, Oktay Koçyiğit, Taner Saraç ve Sabri Karcı\'nın 10\'ar bin lira kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmalarına, haklarında yurt dışı yasağı konularak adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.