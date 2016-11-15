FETÖ'den tutuklanmasının ardından tahliye edilen eski Sinop Valisi'nden açıklama

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında görevinden alınan eski Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya, yaklaşık 2.5 ay tutuklu kaldığı Ankara Sincan Cezaevi'nden geçen 4 Kasım'da tahliye edildikten sonra bugün Sinop'a geldi. Çetinkaya'nın, darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan eşi eski Sinop Garnizon Komutan Yardımcısı Albay Temel Çetinkaya'yı ziyaret etmek için kente geldiği belirtildi. Sinop E Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan eşinin Samsun Bafra Cezaevi'ne nakil edildiğini öğrenen Yasemin Özata Çetinkaya eşini göremedi. Sinop'ta çeşitli ziyaretlerde bulunan Yasemin Özata Çetinkaya, yazılı açıklama yaptı.



Eşi ve kendisinin hayatları boyunca 'FETÖ' ile hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını savunan Çetinkaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



"15 Temmuz gecesi ülkemize yönelik olarak gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsünün hemen ardından o gece Sinop Garnizon ve il Jandarma Alay Komutan vekilliği görevini yürüten eşim göz altına alınırken, şahsım da görevden alınarak merkeze çekilmiş ve ardından 23 Temmuz 2016 tarihinde ben de tutuklanmıştım. Eşim ve şahsımın tüm hayatlarımız boyunca gerek özel yaşamlarımız, gerekse yürüttüğümüz görevler esnasında FETÖ/PDY terör örgütü ile ilintili hiçbir kişi, kurum yada kuruluş ile en ufak bir temasımız dahi olmamıştır.



Hain darbe girişimini öğrendiğimiz ilk andan itibaren ise bu girişimin ordunun değil, ordu içinden FETÖ/PDY terör örgütü de ilintili bir kesimin girişimi olduğu teşhisini koyup ve bu teşhis doğrultusunda görev alanımız olan Sinop sınırları içerisinde, en ufak bir girişim şöyle dursun, böyle bir girişimin akıllardan bile geçirilmesine müsaade etmedik. Hain darbe girişimi gecesi eşim ve şahsım diğer çalışma arkadaşlarımız ile el ele vererek, Sinop'un o geceyi 81 il içerisinde en huzurlu ve en güvenli geçiren il olmasını temin ettik. Sinop'ta darbe girişimi anlamında en ufak bir vukuata dahi izin vermedik. Tüm gece bu konuda harcadığımız mesai ve verdiğimiz emeğe rağmen ertesi gün Sinop'ta beraber görev yaptığımız, bir buçuk yıl boyunca arzu ettiğimiz mesai arkadaşlığı ilişkisini bir türlü kuramadığımız bir kişinin şahsımın Vali, eşimin de garnizon komutanlığı görevini yürütüyor olmasını fırsat bilerek kafasında kurduğu bir senaryoya dayanarak uydurduğu suç isnatlarıyla karşı karşıya kalarak, tamamen bir iftiraya uğradık."