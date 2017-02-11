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'FETÖ'den tutuklanan muhasebeciyi 'sünnet doları' kurtardı

"Oğlunun sünnet düğününde atılan bir doları hatıra olarak çekmecesinde saklamış"

11 Şubat 2017 16:37

İzmir'de, 'FETÖ' soruşturması kapsamında iş yerindeki çekmecesinde 1 dolar bulunan ve tutuklanan muhasebeci, 1 doların oğlunun sünnet düğününde atılan dolar olduğu ortaya çıkınca 103 gün sonra tahliye edildi.

DHA'nın haberine göre, yapılan kriminal incelemede, düğün fotoğrafında havada görülen bir doların, çekmecede çıkan bir dolar ile aynı olduğu, F serisi ile bir ilgisinin bulunmadığı tespit edildi. Gelen rapor üzerine savcı, 103 gün sonra muhasebecinin tahliyesine karar verdi.

 

Düğünde atılan 1 dolar

 

Öncelikle müvekkilinin beyanlarına inandığını, daha sonra düğündeki bir doların bulunduğu resmin incelenmesi için büyük mücadele verdiğini belirten Avukat Taşkın Kangal, 'Müvekkilim oğlunun sünnet düğününde atılan bir doları hatıra olarak çekmecesinde saklamış.

'FETÖ' olayları nedeniyle kendisinin adı polise verilmiş. İş yerine yapılan baskında çekmeceden bir dolar çıkınca mahkeme tutuklama kararı vermiş. Biz çekmecede bulunan bir doların, düğünde atılan bir dolar olduğunu savunduk. Yapılan inceleme sonucu haklılığımız ortaya çıktı' dedi.

 

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