FETÖ'den tutuklanan eski AKP'li vekil tahliye edildi

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuklu yargılanan eski AKP Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun'un tahliyesine karar verildi.

Uzun, Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada savunma yaptı. Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, Uzun'u ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Uzun, 10 Mayıs'ta çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanmıştı.