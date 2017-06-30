T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'den tutuklanan eski Adalet Bakanlığı Müsteşarının eşi adli kontrol şartıyla serbest

Yurt dışına çıkması yasaklanan Erdem, haftada bir gün karakola imza verecek

30 Haziran 2017 14:44

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Başbakanlık Başmüşaviri ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avukatlarının tutukluluğa itiraz başvurusunu değerlendiren Ankara 3. Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer, "üzerine yüklenen suçun niteliği, mevcut delil durumu, delillerin karartılma durumunun olmaması" gerekçesiyle Erdem'in tahliyesine karar verdi. 

Erdem'e adli kontrol şartı getirilerek, yurt dışına çıkması yasaklandı, haftada bir gün karakola imza vermesi zorunlu tutuldu. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında Gülümser Erdem ve eşi Birol Erdem gözaltına alınmıştı. Birol Erdem, tutukluma talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılırken, Gülümser Erdem, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 17 Haziran'da tutuklanmıştı.

ETİKETLER

eskiAdalet Bakanlığı Müsteşarı Birol ErdemBirol ErdemGülümser ErdemFETÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24