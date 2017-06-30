FETÖ'den tutuklanan eski Adalet Bakanlığı Müsteşarının eşi adli kontrol şartıyla serbest

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Başbakanlık Başmüşaviri ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avukatlarının tutukluluğa itiraz başvurusunu değerlendiren Ankara 3. Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer, "üzerine yüklenen suçun niteliği, mevcut delil durumu, delillerin karartılma durumunun olmaması" gerekçesiyle Erdem'in tahliyesine karar verdi.



Erdem'e adli kontrol şartı getirilerek, yurt dışına çıkması yasaklandı, haftada bir gün karakola imza vermesi zorunlu tutuldu.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında Gülümser Erdem ve eşi Birol Erdem gözaltına alınmıştı. Birol Erdem, tutukluma talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılırken, Gülümser Erdem, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 17 Haziran'da tutuklanmıştı.