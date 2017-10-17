FETÖ'den tutuklanan din görevlisi, adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, kendisine ait bir hat üzerinden 6 farklı cep telefonda \'ByLock\' uygulaması çıktığı iddiasıyla tutuklanan din görevlisi Yusuf B.C., ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, Vezirköprü İlçesi\'nde, 8 ay önce meydana geldi. Polisin FETÖ/PDY operasyonunda, kendisine ait bir hat üzerinden 6 ayrı cep telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' çıktığı iddia edilen din görevlisi Yusuf B.C., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yusuf B.C., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılık ifadesi sonrası sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Yusuf B.C.\'nin yargılanmasına bugün başlandı. Vezirköprü M Tipi Cezaevi\'nden SEGBİS aracılığıyla ifade veren sanık, \"Benim terör örgütüyle hiçbir bağlantım yok. Telefon değiştirdim; ancak kaç tane olduğunu hatırlamıyorum. Din görevlisiyim ve namaz kıldıdırırken, cep telefonumu odaya bırakırım ve kapısı da açıktır. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum\" dedi.

Sanık Yusuf B.C.\'nin ifadesinin ardından mahkeme heyeti, tutukluluk halini göz önünde bulundurarak, delillerin de toplanmış olması nedeniyle sanığı, adli kontrol altında tutulmak kaydıyla tutuksuz yargılamak üzere tahliye etti.