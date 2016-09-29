FETÖ'den tutuklanan Bolu İl Jandarma Komutanı serbest bırakıldı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan eski Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, soruşturma doğrultusunda görevinden uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alınarak tutuklanan Yılmaz, avukatının yaptığı itirazın ardından tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Yılmaz, 25 Temmuz 'da Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.