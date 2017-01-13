'FETÖ'den tutuklanan akademisyeni Gülen'le tanıştırdığı iddia edilen Aydın: Attığınız çamur iz tutmaz!

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Sözcü Gazetesi Ankara Temilcisi Saygı Öztürk'ün 15 Temmuz'da Türkiye'ye giriş yapan ABD Wilmington Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. İsmail Kul'un Ahmet Aydın tarafından 2010 yılında Fethullah Gülen'le tanıştırıldığı iddiasını yalanladı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Aydın, Sözcü gazetesini etiketleyerek paylaştığı mesajında "TBMM tarihimizin en önemli görüşmelerini yürütmemden rahatsızlık duyanlar algı operasyonuna başladı" dedi. "FETÖ teröristbaşı ile bırakın tanışıklığımı veya birini tanıştırmamı, hayatımın hiçbir döneminde yakından/uzaktan asla görmedim ve tanımadım" ifadelerini kullanan Aydın'ın açıklaması şöyle:

"TBMM tarihimizin en önemli görüşmelerini yürütmemden rahatsızlık duyanlar algı operasyonuna başladı. Size buradan ekmek çıkmaz.Yalan yanlış haberler ile manşetlerini süsleyenlere baktığımda,ne kadar doğru ve hayırlı bir iş yaptığımı bir kez daha görüyorum.Basın ahlak ve meslek kurallarını hiçe sayarak,mesnetsiz ve asılsız yalanlarla, attığınız çamur iz tutmaz.İzi elinizde,pası yüreğinizde kalır. FETÖ teröristbaşı ile bırakın tanışıklığımı veya birini tanıştırmamı,hayatımın hiçbir döneminde yakından/uzaktan asla görmedim ve tanımadım.Hedef te gösterilsek,tehdit te edilsek,şantaş da yapılsa abdestimizden şüphemiz yok. Doğru bildiğimiz yoldan ayrılmayız Başka kapıya...Bilmediğim ve sonradan da çarpıtılarak değiştirilen asılsız bir ifadeyle kurgu kuran itibar cellatlarına ilişkin yasal haklarımı kullanacağım"

Ne olmuştu?

Sözcü Gazetesi Ankara Temilcisi Saygı Öztürk, 15 Temmuz'da Türkiye'ye giriş yapan ABD Wilmington Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. İsmail Kul'un tutuklanması sırasında yaşananları anlatan avukatının açıklamalarını köşesine taşımıştı.

Kul'un avukatı, Kul'un kardeşi hakkındaki bir ihbar üzerine polisin geldiğini, olayı öğrenince eve gelip durumu öğrenmeye çalıştığını, ABD'de profesör olduğunu söyleyince polisin, amirine telefonla durumu bildirdiğini, "Onu da alın gelin" talimatı üzerine emniyete götürüldüğünü öne sürmüştü.

Kul'un, Ahmet Aydın tarafından 2010 yılında Fethullah Gülen'le tanıştırıldığını öne süren avukatı, "Meclis Başkanvekili Aydın, müvekkilimi FETO'nun yanına götürmüş! Müvekkilim, tesadüfen 15 Temmuz akşamı yurda giriş yapmış, ifadesi alınmış ve şüpheli görüldüğü için tutuklanmış. Hatta TBMM kürsüsünde oturan Başkanvekili Ahmet Aydın, diğerinin iradesi yokken onu FETO'nun yanına götürüyor. Sonuç biri yaklaşık 5 aydır tutuklu, diğeri meclis başkanvekili ve tarihi konuşmada gülüyor. Hayırlı işler!” ifadelerini kullanmıştı.

Saygı Öztürk'ün köşesine taşıdığı iddia ile ilgili haberin tamamını okumak için tıklayınız...