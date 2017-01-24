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'FETÖ'den tutuklanan 43 Hava Harp Okulu öğrencisine tahliye

'FETÖ' davası devam ediyor

24 Ocak 2017 20:33

Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 43 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Harp Okulu Komutanlığı tatbiki eğitim kampı faaliyetleri kapsamında Temel Paraşüt Eğitimi için İstanbul'dan Ankara'ya gelen ve darbe girişimi sırasında Ankara'daki Kara Harp Okulu Komutanlığında bulunan öğrencilerden 91'inin durumunu yeni deliller üzerine tekrar değerlendirdi. 

Öğrencilerin  ByLock programını kullanıp kullanmadığına, MASAK tarafından hazırlanan hesap hareketlerine, ‘FETÖ’ ile bağlarının olup olmadığına ve ikametlerinde yapılan aramada örgüte ait yayın bulunup bulunmadığına bakan savcılık, mahkemeden öğrencilerden 43'ünün tahliye edilmelerini istedi. 

Talebi değerlendiren Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, 43 öğrencinin tahliyesine hükmetti. Mahkemenin kararının Sincan Cezaevi Müdürlüğüne iletilmesiyle öğrencilerin tahliyesine başlandı.

 

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