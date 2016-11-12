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'FETÖ'den tutuklanan 3 eski HSYK üyesi tahliye oldu

Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'nin itirafçı olduğu ileri sürüldü

Ahmet Hamsici

12 Kasım 2016 16:09

Darbe soruşturmasında tutuklanan eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici ile 2014’te HSYK’ya giren ve darbe girişimi sonrası üyelikleri düşürülen Kerim Tosun ve Mustafa Kemal Özçelik tahliye edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hamsici’nin ikinci kez ifade verdikten sonra 5 Kasım’da tahliye olduğu belirlendi. Hamsici’nin, itirafçı olarak ifade verdiği öne sürülüyor. Hamsici, ilk ifadesinde, “Ben Fethullah Gülen olarak bilinen şahısla isimlendirilen cemaatin içinde bulunmadım, toplantılarına katılmadım” diyerek örgüt üyeliğini reddetmişti. 

 

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