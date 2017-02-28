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'FETÖ'den sorgulanıp serbest bırakılan yardımcı doçent intihar etti

"Bu suçu bana atanları Allah’a havale ediyorum"

28 Şubat 2017 18:34

'FETÖ' soruşturması kapsamında sorgulanıp serbest bırakılan Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde görevli Yardımcı Doçent Mustafa Sadık Akdağ, intihar etti. DHA'nın haberine göre Akdağ, geride bıraktığı notunda, "Bana bir suç atıldı. Bu suçu bana atanları Allah’a havale ediyorum" yazdı.

Akdağ'ın, Trabzon'da ziyarete geldiği arkadaşının evinde, henüz tespit edilmeyen bir nedenle, başına tabancayla ateş ederek yaşamına son verdiği belirtildi.

Olay, dün saat 03.00 sularında meydana geldi. Akdağ, bıraktığı intihar notunda, "Ölümünden kimse sorumlu değildir. Bana bir suç atıldı. Bu suçu bana atanları Allah’a havale ediyorum" yazdı.

Akdağ’ın kısa süre önce 'FETÖ' soruşturması kapsamında sorgulanıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

Akdağ’ın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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