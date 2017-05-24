'FETÖ'den mahkûm olan esnaf: Oy yandım Allahım

Erzurum'da 'FETÖ' davasında 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan esnaf Nurullah D. kararının verilmesinin ardından, "Oy yandım Allahım, bana zulmedenlerin sen haklarından gel. Zalimler için yaşasın cehennem" dedi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, darbe girişimi ardından örgütün Erzurum'daki esnaf yapılanmasından sorumlu kişilerin bulunmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında '14 Aralık Operasyonu' olarak bilinen Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın gözaltına alınmalarına ilişkin protesto eylemlerine katılan Nurullah D. ile Cihan A., örgütün yayın organlarından Zaman Gazetesi ve Sızıntı Dergisi'ne çok sayıda kişiyi abone yaptığı, örgüte finans sağlayanlar arasında bulunduğu ve her ortamda örgüt lehine propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Nurullah D. ve Cihan A., FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla 17 Ağustos 2016 günü tutuklandı. Cihan A., 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra geçen 20 Ocak günü tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesinde Nurullah D.'nin Fethullah Gülen ile çok sayıda birlikte çekilmiş fotoğraflarının ele geçirildiğine dikkat çekildi. Tutuklu olarak yargılanan Nurullah D.'nin kız kardeşleri Gülhan ve Gönül D.'nin evlenmek için Gülen'e mektup yazdığı, evde yapılan aramada anlaşıldı. İddianamede içeriğine yer verilen mektupta Gülhan ve Gönül D.'nin evlenmek için Gülen'den koca istedikleri tespit edildi.

Nurullah D. ve Cihan A., dün 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktı. Davaya ilişkin son sözleri sorulan Nurullah D., "Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi, Cihan A. ise, "Suçsuzum, yapanların yanına kalmasın" diye konuştu. Mahkeme heyeti Cihan A.'ya 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay, Nurullah D.'yi 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Heyet, hükümle birlikte Nurullah D.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Aldığı kararı duyan Nurullah D. ağlamaya başladı. Nurullah D., "Yandım Allahım. Yarabbi beni yakanları sen yak. Ben suç işlemedim. Bana zulmedenleri sana havale ediyorum, sen haklarından gel. Benim çoluk çocuğum ne olacak, kim bakacak? Zalimler için yaşasın cehennem" derken duruşma salonundan çıkarıldı.