T24 LogoT24 Logo
Gündem

'FETÖ'den mağdurdu, KHK ile rütbeleri söküldü!

Başbakanlık makamına dilekçe yazan emekli emniyet amiri, hukuki mücadele başlattı

20 Kasım 2016 10:26

'FETÖ' soruşturmalarında tutuklanan polisler tarafından telefonları yıllarca yasadışı dinlendiği öne sürülen eski Emniyet Müdürü Şammaz Demirtaş, 29 Ekim’de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 'FETÖ' ile irtibatlı olduğu iddiasıyla rütbeleri sökülerek sosyal hakları elinden alınan 798 emniyet müdürü arasında yer aldı.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre Şammaz Demirtaş, 2003-2006 yılları arasında İstanbul’un İstihbarat, Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri’nin başındaki isimdi. Terfi ettikten sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de 5 yıl emniyet müdürlüğü yaptı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’nün ardından, emniyet müşaviri olarak Hollanda’da çalıştı. 2015’te emekli oldu. Demirtaş’ın, 2007 - 2010 arasında telefonlarının yasadışı olarak dinlendiği ortaya çıktı. 2011-2013 arasında ise telefonlarının takip edildiği, detay kayıtlarının incelendiği belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘telekulak soruşturması’ kapsamında mağdur olarak 2016’nın ilk aylarında ifade verdi. Kendisini dinleyen polislerden şikâyetçi oldu.

 

Hayatımın şoku

 

29 Ekim’de çıkarılan KHK ile 798’i emniyet müdürü 1082 polisin, sosyal hakları alınarak rütbeleri söküldü. Listeleri incelemek için bilgisayarının başına oturan Demirtaş, kendi ismini listede gördü. Şikâyetçi olduğu eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek gibi isimler ile aynı listedeydi. O anı, “Hayatımın en büyük şokunu yaşadım” diye anlatan Demirtaş, Başbakanlık makamına dilekçe yazdı, hukuki mücadele başlattı.

ETİKETLER

FETÖmağdurpolisKHKrütbeleri söküldüŞammaz Demirtaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24