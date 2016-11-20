'FETÖ'den mağdurdu, KHK ile rütbeleri söküldü!

'FETÖ' soruşturmalarında tutuklanan polisler tarafından telefonları yıllarca yasadışı dinlendiği öne sürülen eski Emniyet Müdürü Şammaz Demirtaş, 29 Ekim’de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 'FETÖ' ile irtibatlı olduğu iddiasıyla rütbeleri sökülerek sosyal hakları elinden alınan 798 emniyet müdürü arasında yer aldı.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre Şammaz Demirtaş, 2003-2006 yılları arasında İstanbul’un İstihbarat, Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri’nin başındaki isimdi. Terfi ettikten sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de 5 yıl emniyet müdürlüğü yaptı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’nün ardından, emniyet müşaviri olarak Hollanda’da çalıştı. 2015’te emekli oldu. Demirtaş’ın, 2007 - 2010 arasında telefonlarının yasadışı olarak dinlendiği ortaya çıktı. 2011-2013 arasında ise telefonlarının takip edildiği, detay kayıtlarının incelendiği belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘telekulak soruşturması’ kapsamında mağdur olarak 2016’nın ilk aylarında ifade verdi. Kendisini dinleyen polislerden şikâyetçi oldu.

Hayatımın şoku

29 Ekim’de çıkarılan KHK ile 798’i emniyet müdürü 1082 polisin, sosyal hakları alınarak rütbeleri söküldü. Listeleri incelemek için bilgisayarının başına oturan Demirtaş, kendi ismini listede gördü. Şikâyetçi olduğu eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek gibi isimler ile aynı listedeydi. O anı, “Hayatımın en büyük şokunu yaşadım” diye anlatan Demirtaş, Başbakanlık makamına dilekçe yazdı, hukuki mücadele başlattı.