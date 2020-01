Hürriyet gazetesi yazarı Vahap Munyar, Gülen cemaatine mensup oldukları gerekçesiyle kapatılan çok sayıda derneğin 'yanlışlıkla' listeye dahil edildiğini belirterek "FETÖ'den kapatılan 140 dernek yeniden açılıyor" dedi.

Vahap Munyar'ın 140 dernek geri dönüyor başlığıyla bugün (8 Eylül 2016) yayımlanan yazısı şöyle:

FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle kapatılan çok sayıda dernek ve vakıf arasında bazılarının 'yanlışlıkla' o listeye dahil edildiği anlaşıldı. 140 civarında dernek ya da vakfın yeniden açılmasının gündemde olduğu bildiriliyor.

POLİSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis, Bakanlar Kurulu’nun Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkardığı ilk kanun hükmünde kararnameyle kapatılan dernek ve vakıfların listesini görünce şaşırdı. Kapatılan, varlığına, banka hesaplarına bloke konulanlar arasında başında bulunduğu vakıf da vardı:

Dilovası Sanayiciler Vakfı (DİSAV).



O an FETÖ lideri Fetullah Gülen’in adının ilk duyulmaya başlandığı günleri düşündü:



Onun adamları bize de gelip “Bağış yapın, okul yaptırın” derlerdi. Ben de onlara hep, “Çok şükür Allah yardım ediyor, biz kendimiz eğitime bağışlarda bulunuyoruz, okullar yaptırıyoruz” cevabı verirdik. Şimdi başında bulunduğum vakfın FETÖ’yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılması da nereden çıktı?



Hemen Kocaeli Valisi’nden randevu aldı, vakfın kapatılmasının gerekçesini öğrenmeye çalıştı. Vali dosyalara baktırdı, gerekçe bulundu:



-DİSAV’ın üyesi şirketlerden birisi FETÖ’nün geçmişte Türkiye’de yaptığı Türkçe Olimpiyatları’na 70 bin lira bağışta bulunmuş. Bağış da DİSAV üzerinden gönderilmiş. Muhtemelen DİSAV’ın kapatılması bundan kaynaklanmış olabilir.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Hangzhou’dan Ankara’ya dönüş yolunda uçakta gerçekleşen sohbet sırasında FETÖ operasyonları nedeniyle mağduriyet yaşayanların olduğu da gündeme geldi.



Erdoğan, bunun üzerine dün gündeme oturan şu değerlendirmeyi yaptı:



-FETÖ operasyonunda at izi it izine karıştı.



Ardından danışmanları Erdoğan’a şu bilgiyi aktardı:



- Kanun hükmünde kararnameyle kapatılan derneklerden 140’nın yeniden açılması gündemde. Söz konusu dernekler kapatılırken yanlışlık yapıldığı anlaşılmış.



Bunun üzerine dün Necmettin Bitlis’i aradım, DİSAV’ın son durumunu sordum:



DİSAV, Dilovası OSB’deki sanayicilerin bölgede hayır işleri yapması için kurulmuş bir vakıftır. FETÖ’yle bağlantımızın olmadığını biliyorduk ama küçük bir işleme takılmış olduk. Sorunumuz çözüldü diye bakıyoruz.



Ardından aynı listede yer alan KONUTDER’in Başkanı Ömer Faruk Çelik’le konuştum. Çelik de derneklerinin açılması konusunda umutluydu:



Listede derneğimizin yer aldığını gördüğümüz andan itibaren başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili birimlere başvurularımızı yaptık, kendimizi anlattık. Gördüğümüz kadarıyla KONUTDER’i FETÖ ile ilişkilendirecek önemli bir konu yok.



Derneğin kanun hükmünde kararname ile kapatıldığını anımsattı:



-Sanıyorum “yanlışlıkla” kapatma listesine alınan dernek ve vakıfların yeniden açılması için yeni bir kanun hükmünde kararname çıkması gerekiyor.



Şimdilik 140 dolayında dernek ve vakfın yeniden açılması gündeme gelmiş görünüyor...