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FETÖ'den işlem yapılanlar GBT kayıtlarına özel kodla girecek

FETÖ'ye üye olmaktan işlem yapılanlar GBT sistemine '4580' koduyla kaydedilecek

07 Ağustos 2016 14:09

İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan adli soruşturmlarda Fetullah Gülen Cemaati yapılanması kapsamında haklarında adli işlem yapılanların Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtlarına işlenmesi için özel suç kaydı oluşturdu. Haklarında FETÖ'ye üye olmaktan işlem yapılanlar GBT sistemine '4580' koduyla kaydedilecek.

Milliyet'in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan adli soruşturmalarda çok sayıda kişinin Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması kapsamında gözaltına alınması yeni uygulamanın başlamasına neden oldu. Haklarında FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle başlatılan yaklaşık 10 bin şüphelinin tutuklanması, devletin adli kayıt sisteminde düzenleme yapılmasına yol açtı. 

Halen yürürlükte olan ve haklarında adli işlem başlatılan kişilerin sabıka kayıtlarının tutulduğu Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulamasında FETÖ/PDY için özel suç türü kodu açıldı.

 

GBT sistemi

 

İçişleri Bakanlığı’na bağlı faaliyet yürüten Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı’nca (KİHBİ) tutulan KİHBİ Bilgi Sistemi’nde FETÖ/PDY için “4580” kodu açıldı. Uygulamanın başlamasıyla birlikte artık FETÖ/PDY’den dolayı adli işlem geçirenler, GBT sisteminde 4580 kodu kapsamında değerlendirilip işlem yapılacak. 

 

Özel Tim’e de ‘Bayrak’ kodu 

 

Bu arada başka bir yeni kod uygulaması ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şubesi’nde gerçekleştirildi. 

15 Temmuz darbe girişimi sırasında görev yapan Ankara Emniyeti Özel Harekât Şubesi’ndeki Nöbetçi Amirliği ile telsiz iletişimi için kullanılan (21 25) kodu değiştirildi. Yeni düzenlemeyle bu birimin telsiz iletişim kodu “BAYRAK” oldu. Yapılacak telsiz görüşmelerinde istasyonlar, “21 25” anonsu yerine “BAYRAK” kelimesini kullanarak şubenin nöbetçi amirliği ile bağlantı kuracaklar.

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