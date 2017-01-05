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'FETÖ'den ilk mahkûmiyet; iki subaya müebbet hapis cezası verildi

Her iki subaya da iyi hâl indirimi uygulanmadı

05 Ocak 2017 18:38

Türkiye'de Gülen cemaatine mensup olduğu iddia edilen subaylara yönelik olarak ilk ceza Erzurum'da verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında iki subaya müebbet hapis cezası verildi.

Cuntacıların hazırladığı öne sürülen atama listesinde 'Erzurum Sıkıyönetim Komutanı' olarak anılan Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile 'Kırmızı Bylock' kullandığı iddia edilen Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Her iki komutana da iyi hâl indirimi uygulanmadı. 

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