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FETÖ'den ihraç edilen memur, FETÖ propagandasından tutuklandı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY Defterdarlığı'nda görevliyken, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen Serdal Görür, sosyal medyadan FETÖ/PDY lehine propaganda yaptığı iddiasıyla tutuklandı

30 Ağustos 2018 14:34

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY Defterdarlığı\'nda görevliyken, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen Serdal Görür, sosyal medyadan FETÖ/PDY lehine propaganda yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Aksaray Defterdarlığı\'nda çalışırken, görevden uzaklaştırılan, soruşturma sonucu da görevden ihraç edilen Serdal Görür\'ün sosyal medyadan FETÖ/PDY lehine propaganda yaptığı tespit edildi. Görür, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdal Görür, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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