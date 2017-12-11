FETÖ'den ihraç edilen imamın gizemli ölümü

Cevdet ŞEN/ BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Bergama ilçesinde, FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen imam Tugay Uslu, önceki gün akşam saatlerinde motosikletine otomobilin arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Çalındığı ihbarında bulunulan otomobil ise dün sabah terk edilmiş bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaza, geçen cumartesi günü, saat 18.20\'de, Maltepe Mahallesi 100\'üncü Yıl Caddesi\'nde meydana geldi. FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen imam, evli ve 2 çocuk babası Tugay Uslu, kendisine ait motosikletiyle giderken, arkasından gelen otomobilin çarpmasıyla yere düşerek yaralandı. Kazadan habersiz olan ailesi, Uslu eve dönmeyince, polise kayıp ihbarında bulundu.

ÇARPAN ARAÇ İÇİN ÇALINDI İHBARI

Dün saat 10.00 sıralarında ise kentte bu kez O.E. isimli bir kişi, evinin önünde park halinde duran 35 VPB 33 plakalı otomobilinin çalındığını belirterek polise başvurdu. Çalışma başlatan polis, aracı Bergama- Kozak yolunda dere kenarında terk edilmiş halde buldu. Dere içerisinde ise kayıp Uslu\'nun cesedi bulundu. Kaza yerine yakın güvenlik kamerası görüntülerinden Uslu\'ya çarpan aracın, çalıntı olduğu ihbar edilen otomobil olduğu belirlendi. Uslu\'nun cesedi Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Uslu\'nun ölümüyle ilgili olarak araç sahibi O.E. ile yakını olduğu belirtilen Y.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



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