​'FETÖ'​den ihraç edilen hâkim: Şikeden gözaltına alınan Göksel Gümüşdağ, Gülen’in sözüyle serbest bırakıldı!

İstanbul Başakşehir’de kaldığı evde, MİT müsteşarını ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıyaka ile birlikte yakalanan eski hâkim Dursun Ali Gündoğdu, Yargıtay’daki ifadesinde "Şike kapsamında gözaltına alınan Göksel Gümüşdağ, Fethullah Gülen’in 'Bir güzellik yapalım' sözü sonrası serbest bırakıldı" dedi. Eski savcı Sarıkaya da MİT müsteşarı Hakan Fidan için "İlk kez söylüyorum. İfadesini alıp bırakacaktım" dedi.

Eski hâkim Gündoğdu, "Cemaat üyesi çok sayıda hâkim-savcı VIP hizmet ile yurtdışına çıktı. Bu ifadelerimden sonra emin olun beni keserler” diye konuştuç Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Gündoğdu, verdiği ifade sonrası elektronik kelepçe takılarak tahliye edildi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, hâkim olarak göreve Temmuz 1997’de başladığını anlatan Dursun Ali Gündoğdu hakkında meslekten ihraç kararı sonrası yakalama kararı çıkarılmıştı.

17 Şubat günü Başahşehir’de teyzesinin oğluna ait evde yakalanan Gündoğdu ile birlikte aynı evi paylaşan diğer isim ise MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı 7 Şubat 2012’ de ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıyaka’ydı.

İlk temas yurtta başladı



Dursun Ali Gündoğdu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde görülen davanın 10 Temmuz’daki duruşmasında çarpıcı bilgiler verdi. Gündoğdu 73 sayfalık ifadesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkili çok sayıda hâkim-savcının ismi yanı sıra, kendileri ile temasta olan sivil şahısların kod isimlerini de verdi. Bir dönem özel yetkili hâkim olarak da görev yapan Gündoğdu, FETÖ ile ilk temasının Ankara Hukuk Fakültesini kazandığı ilk yıl başladığını anlattı. Gündoğdu, FETÖ’ye ait Mamak’taki Toprakkale Öğrenci Yurdunda kaldığını söyledi. Yapılan tespitler sonrası telefonunda ByLock bulunan Gündoğdu’nun dikkat çekici ayrıntılar yer alıyor.

Kritik isimler yurt dışında



Gündoğdu ifadesinde, 2015 yılı ekim sonunda Sadrettin Sarıkaya ile yurtdışına çıktıklarını söyledi. Önce Almanya’ya oradan da Belçika’ya gittiklerini anlatan Gündoğdu, bu ülkede 7 ay kadar kaldıktan sonra geçen yıl Mayıs sonunda Türkiye’ye tekrar döndüklerini anlattı.

Belçika’da bir süre yabancı dil kursuna da gittiklerini anlatan Gündoğdu, yurtdışındayken, firari hâkim-savcılardan Fikret Seçen, Cihan Kansız, Sedat Sami Haşıloğlu, Kazım Kahyaoğlu, Cemil Tuğtekin gibi kritik konumdaki çok sayıda ismi gördüklerini anlatı.Gündoğdu, Türkiye’ye döndükten sonra Almanya’da bulunan Cemil Tuğtekin ile temasa geçtiklerini söyledi. Sarıkaya’nın sağlık sorunları nedeni ile yeniden yurtdışına çıkmaya çalıştıklarını anlatan Gündoğdu, Tuğtekin ile arasında geçen diyalogları anlattı.

Gündoğdu ve Sarıkaya geçen 17 Şubat'ta Başakşehir'de kaldıkları evde yakalanmıştı.



"VIP Hizmet" ile kaçtılar

Tuğtekin’in kendisine “Çok gelen var” dediğini anlatan Gündoğdu devamında “Tuğtekin bana, ‘VIP hizmet olarak isimlendiriyorlar. Alman elçilik arabası veya konsolosluk arabası da olabilir... Seni evinde alıyor. Edirne gümrüğünde adamı var. Sistemin nasıl çalıştığını da bilmiyorum. Arabadan hiç dışarı çıkmıyorsun. Pasaportuna damgayı vuruyorlar. Kendi adamları orada… Sonra Bulgaristan’a geçiyorsun. Bulgaristan’da, Türkiye çıkışı olduğu için pasaportta çıkış damgası olduğu için problem yok. Bulgaristan gümrüğünden geçince Almanya’ya kadar durmak yok zaten’ dedi.” Gündoğdu ifadesinin devamında “ Ben arabayı görmedim. Ama VIP hizmetinin böyle olduğunu söylediler. Yeşil plaka… Yani konsolosluk durdurulmaz. Bu sebeple yeşil yol diyorlar. Hiçbir polis hiçbir şekilde durduramıyor” dedi. Tuğtekin bu açıklamalar sonrası Gündoğdu’ya, Tamer isimli bir aracının telefonunu verdi.

"Gümüşdağ'a bir güzellik yapalım"



Gündoğdu, şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve savcılık sorgusu sonrası serbest bırakılan Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile ilgili dikkat çekici bir bilgi verdi. Gündoğdu, FETÖ’nün yargıdaki kritik isimlerinden biri olan eski hâkim Cemil Gedikli’ye Gümüşdağ’ın durumunu sorduğunu ve aldığı yanıtı şöyle anlattı: “Cemil Gedikli bu olayı anlattı. Göksel Gümüşdağ’ın sevk edilmemesi ile alakalı Amerika’ya sormuşlar. Pensilvanya’ya… O da demiş ki ‘Bir güzellik yapalım, bir latife yapalım...’ şeklinde bir beyanı olmuş. Bunu bizzat kendisinden (Cemil Gedikli’den) duydum”. Gündoğdu, bu ifadesi sırasında Yargıtay üyesinin yönelttiği “Fetullah Gülen’e mi sormuşlar?” sorusuna “Tabi tabi” şeklinde karşılık verdi.

Gündoğdu ifadesinin devamında, MİT Müsteşarı Fidan’ı ifadeye çağıran Sarıkaya’nın konu ile ilgili kendilerine söylediklerini ise şöyle anlattı: “Bir görüşmemizde, ağabeyim sordu... Sarıkaya, ‘Ben hiç kimseye söylemedim bu zamana kadar. ‘Ama’ dedi, ‘Sadece ifadesini alacaktık; bırakacaktım’ dedi. Ayrıntıyı bilmiyorum. Öncesini, sonrasını, ayarlama yapıldı mı, yapılmadı mı o konuda bilgim yok”. Bu sırada araya giren bir Yargıtay üyesi şunları söyledi: "Diyelim ki ifadeye geldi MİT Müsteşarı… Telefonla Göksel Gümüşdağ’ı soran irade herhalde bunu da yukarıya sorardı.”

Bildiklerini isim isim verdi

Gündoğdu ifadesinde, kendisine sorulan hâkim savcılardan 'FETÖ' ile ilişkili isimleri ise tek tek sıraladı. Gündoğdu’nun ifadesine göre, bir kısmı firari durumda olan isimlerden Mehmet Ali Uysal, Muammer Akkaş, Ümit Zafer Çolak, Kazım Kahyaoğlu, Nurullah Çınar, Resul Çakır, Bilal Bayraktar, Ali Alçık, Zihni Doğan, Cemil Gedikli, Mustafa Boz, Eşref Aksu, Mehmet Berk, Seyfettin Mermerci, Ramazan Saban, Hikmet Şen, Hüseyin Ayar, Mehmet Karababa, Sedat Sami Haşıloğlu gibi isimler FETÖ ile ilişkili. Gündoğdu, ifadesinde kendisine sorulan isimlerden Hakan Karaali ve Hasan Hüseyin Özese’nin ise FETÖ ile ilgilerinin olmadığını söyledi.

"Beni keserler"



Gündoğdu saatler süren ifadesinin son kısmında ise kendi durumu ile ilgili şunları kaydetti: “İsimlerini verdiğim arkadaşlarım hepsi düşman olacak. Yeni ben hainim onların gözünde. Kendi adıma tabi ki sıkıntılıyım. Cezaevinde onlar var. İstanbul’a döneceğim aynı arabada döneceğiz. Yani Silivri’ye dönerken aynı araçla döneceğiz. Şundan emin olun beni keserler, yerler yani… Onu biliyorum. Bu ifadelerimle beni hoplatırlar. Kendi adıma endişeliyim. Benim anamım babamım evini bile biliyorlar. Bir kısmı burada ama dışarıda olanlar da var burada olanları aileleri de dışarıda.”