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FETÖ'den ihraç edilen eski savcının kuyumcu amcası tutuklandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen firari eski cumhuriyet savcısı Muammer Akkaş'ın amcası kuyumcu Faruk Akkaş, tutuklandı

21 Şubat 2018 12:22

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen firari eski cumhuriyet savcısı Muammer Akkaş\'ın amcası kuyumcu Faruk Akkaş, tutuklandı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, \'17-25 Aralık kumpası\'nı kuran savcılardan FETÖ mensubu, meslekten ihraç edilen firari Muammer Akkaş\'ın amcası kuyumcu Faruk Akkaş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün Antalya\'da düzenlenen operasyonla yakalandı. FETÖ/PDY\'nin \'mütevelli heyet yapılanması\'nda bulunduğu, örgüte ait bir okulun da yönetim kurulu üyesi olduğu iddia edilen Faruk Akkaş, sorgusu için Isparta\'ya getirildi.
KİRALIK KASADA 100 KİLOGRAM ALTIN
Soruşturmada, Faruk Akkaş\'ın eşi ve kardeşinin bir bankada, sahte kimliklerle kiraladıkları kasada altın sakladıkları belirlendi. Emniyet ekipleri, düzenledikleri operasyonda kasada saklanan 100 kilogram altını ve Akkaş\'ın alacaklısı olduğu 70 çek yaprağını ele geçirdi.
Sağlık kontrolünden geçirilen Faruk Akkaş, Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde sorguya alındı. İşlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Faruk Akkaş, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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