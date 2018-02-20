FETÖ'den ihraç edilen eski savcının amcasının kasasından 100 kilo altın çıktı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen firari eski cumhuriyet savcısı Muammer Akkaş\'ın amcası Faruk Akkaş, dün Antalya\'da gözaltına alındı. Isparta\'ya getirilen Akkaş\'ın eşinin ve kardeşinin sahte kimlikle kiraladığı banka kasasında 100 kilogram altın ele geçirildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, \'17-25 Aralık kumpası\'nı kuran savcılardan FETÖ mensubu, meslekten ihraç edilen firari Muammer Akkaş\'ın amcası kuyumcu Faruk Akkaş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Antalya\'da düzenlenen operasyonla yakalandı. FETÖ/PDY\'nin \'mütevelli heyet yapılanması\'nda bulunduğu, örgüte ait bir okulun da yönetim kurulu üyesi olduğu iddia edilen Faruk Akkaş, sorgusu için Isparta\'ya getirildi.

KİRALIK KASADA 100 KİLOGRAM ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturmada, Faruk Akkaş\'ın eşi ve kardeşinin bir bankada, sahte kimliklerle kiraladıkları kasada altın sakladıkları belirlendi. Emniyet ekipleri, düzenledikleri operasyonda kasada saklanan 100 kilogram altını ve Akkaş\'ın alacaklısı olduğu 70 çek yaprağını ele geçirdi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Faruk Akkaş, Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde sorguya alındı.