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FETÖ'den ihraç dilen polis memuru intihar etti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen polis memuru 33 yaşındaki Durmuş Ali Çetin, İstanbul'daki evinde kendisini asarak yaşamına son ver

19 Ağustos 2017 17:42

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen polis memuru 33 yaşındaki Durmuş Ali Çetin, İstanbul\'daki evinde kendisini asarak yaşamına son verdi.
İstanbul\'da görev yaparken yaklaşık 10 ay önce açığa alınıp ardından da meslekten ihraç edilen Durmuş Ali Çetin, ailesiyle birlikte memleketi Kahramanmaraş\'ın Afşin İlçesi\'nde yaşamaya başladı. Evli ve 3 çocuk babası Durmuş Ali Çetin, iddiaya göre ev almak için çektiği kredinin taksitlerini ödeyemedi ve bunalıma girdi.
Aldığı evi satmak için İstanbul\'a giden Durmuş Ali Çetin\'den haber alamayan yakınları polise durumu iletti. Eve giden polisler, Durmuş Ali Çetin\'in asılı cesediyle karşılaştı. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Duruş Ali Çetin\'in cenazesi dün Afşin\'in Bakraç Mahallesi\'nde toprağa verildi.
Durmuş Ali Çetin, 17 Mayıs\'ta da Afşin\'deki evinden ayrılmış ve 5 gün haber alamayan ailesi onu Hatay\'da bulmuştu.

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