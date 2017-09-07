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FETÖ'den gözaltındaki Türk asıllı Alman adliyede

Mustafa KOZAK/ANTALYA, (DHA)- ALMANYA'dan tatile geldikleri Antalya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eşi S

07 Eylül 2017 14:23

Mustafa KOZAK/ANTALYA, (DHA)- ALMANYA\'dan tatile geldikleri Antalya\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eşi S.A. ile gözaltına alınan Türk asıllı Alman vatandaşı K.A., Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A., daha önce savcılık ifadesinden sonra serbest bırakılmıştı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Alman vatandaşı K.A. ile S.A. çifti, 31 Ağustos günü Antalya Havalimanı\'nda gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen K.A. ve S.A., sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Türk asıllı oldukları açıklanan K.A. ve S.A.\'nin FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındıkları kaydedildi. Çiftten S.A., 3 Eylül\'de Antalya Adliyesi\'ne sevk edildi. S.A., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. 
Şüphelilerden K.A. ise İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 

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