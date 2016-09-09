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'FETÖ'den gözaltına alınıp serbest bırakılan Yeniçağ yazarı: 3 sayfalık bir ihbar mektubu gelmiş

"Bu kadar kısa sürede çıkacağımızı düşünmüyorduk"

09 Eylül 2016 13:28

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeniçağ yazarları Yavuz Selim DemirağAdnan İslamoğulları ve Servet Avcı serbest bırakıldı. MHP'nin eski genel başkan yardımcılarından olan Avcı, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "3 sayfalık bir ihbar mektubu üzerine gözaltına alındık. Bizim hayatımızda FETÖ’ya dair en ufak bir iz, en ufak bir ima olmadığı için içimiz rahattı ama bu kadar kısa sürede çıkacağımızı düşünmüyorduk” dedi.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Servet Avcı'nın açıklaması şöyle:

"Sabah kapımız çaldı. Gelen polisti. Tabii ki hangi amaçla geldiklerini tahmin etmekte zorlanmadık. Önce evimizi aradılar sonra neyle suçlandığımızı söylediler. Suçlamanın FETÖ adına MHP’ye sızma girişimi olduğunu öğrendik. 3 sayfalık bir ihbar mektubu üzerine bu işlem başlatıldı. Listede 21 kişi vardı. Bunların 15'ini tanıyordum ama tanımadığım isimler de vardı. Emniyette herhangi bir kötü muamele görmedik. Bahsedilen o ihbar mektubu bize okunmadı sadece başlıkları söylendi. Önce özgeçmişimizi sordular. Bunun aslında FETÖ’nün 2. dalgası olduğunu, toplumdaki diğer kesimlere de bu soruşturmayı yayarak olayın sulandıracağını, en büyük darbeyi asıl FETÖ soruşturmasına vereceğini söyledik. Bizim hayatımızda FETÖ’ya dair en ufak bir iz, en ufak bir ima olmadığı için içimiz rahattı ama bu kadar kısa sürede çıkacağımızı düşünmüyorduk.”

 

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Yeniçağ yazarı3 sayfalık ihbar mektubuFETÖServet Avcı

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