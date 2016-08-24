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‘FETÖ’den gözaltına alınanların yakınlarından gazetecilere saldırı!

Erciyes Üniversitesi’nde 32 kişi gözaltına alınmıştı

24 Ağustos 2016 20:55

Kayseri'de yürütülen “FETÖ/PDY” operasyonu kapsamında Erciyes Üniversitesi'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan 32 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliye çıkışında şüphelilerin görüntüsünü almaya çalışan gazetecilere şüpheli yakınları coplarla saldırdı.

Hürriyet’in haberine göre Erciyes Üniversitesi'ne operasyon düzenlenmiş ve operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 32 kişi, bugün geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Bu sırada, gözaltında bulunan 32 kişinin yakınları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Burada görüntü almak isteyen basın mensuplarına hakaret eden şahıslar, tehditler savurduktan sonra ellerine aldıkları copla basın mensuplarına saldırdı.

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