T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'den gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Soner K

27 Nisan 2018 18:13

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Soner K., polis tarafından örgütün gaybubet evinde, sahte kimlik, 15 bin 730 euro, 2 bin 700 TL ile 6 cep telefonu ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ile birlikte FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, örgütün kapatılan Canik Başarı Üniversitesi idari kadro çalışanı \'ByLock\' kullanıcısı Soner K. ve yine \'ByLock\' kullancısı eşi Gülhan K.\'yı 18 Nisan Çarşamba günü örgütün Atakum ilçesi Yeni Mahalle\'deki gaybubet evinde yakalandı. Polis evde yaptığı aramada Soner K.\'yi sahte kimlik, eşini sahte ehliyet ile 15 bin 730 euro, 2 bin 700 TL para, 6 cep telefonu, 2 tablet ve çeşitli dijital metaryaller ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugü adliyeye sevk edilen şüpheli Soner K., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin eşi Gülhan K.\'ye de mahkeme, ev hapsi cezası verdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHA SAMSUN FETÖPDYSonerTLEmniyettekiSamsunEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize SuçlarMüdürlüğüFETÖPDYCanik BaşarıGülhanNisanAtakumYeni MahallePolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24