FETÖ'den gözaltına alınan Söğüt Kaymakamı İstanbul'a götürüldü

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bilecik\'in Söğüt İlçesi Kaymakamı Berkan Sönmezay, İstanbul\'a götürüldü.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, dün Söğüt İlçesi\'nde Kaymakam Berkan Sönmezay\'ı gözaltına aldı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, terör örgütünün haberleşme sistemi ByLock programını kullandığı öne sürülen, Berkan Sönmezay, makamında ve evinde yapılan aramanın ardından Bilecik Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Sönmezay, bu sabah İstanbul\'dan gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Kaymakam Berkan Sönmezay\'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunduğu ve bu nedenle sorgulanmak üzere İstanbul\'a götürüldüğü belirtildi.

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