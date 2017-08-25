'FETÖ'den gözaltına alınan Maçka İlçe Jandarma Komuta'nı hakkında 'kripto FETÖ'cü iddiası

'FETÖ'den gözaltına alınan Trabzon Maçka İlçe Jandarma Komutanı Zabit Zengin'in 'kripto FETÖ'cü olduğu ve Eren Bülbül'ün şehit edilmesinden sonra operasyonu geciktirip PKK'lılara zaman kazandırdığı iddia edildi.

Star gazetesinden Şener Kılıç'ın haberi şöyle:



Tunceli-Erzincan-Gümüşhane güzergahından gelen teröristlerin Maçka üzerinden bölgeye sızmasına izin verildi.

PKK'lı teröristler kripto asker ve polislerden gelen istihbarat ve lojistik sayesinde bölgede çok sayıda silahlı eyleme imza attı.

Kripto FETÖ'cülerden biri de Teğmen Zabit Zengin'di. Eren'in şehit edilmesinden sonra operasyonu geciktirip teröristlere zaman kazandırdı.

Operasyona hazırlanan Jandarma Özel Harekat timlerinin bölgeye gelmesi engellendi. Özel timler 1 hafta sonra intikal ettiğinde teröristler kayıplara karışmıştı.