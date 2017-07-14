FETÖ'den gözaltına alınan kaymakam adli kontrolle serbest bırakıldı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevinden ihraç edilen ve gözaltına alınan eski kaymakam Servet G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çorum'un Oğuzlar İlçesi Kaymakamlığı görevindeyken FETÖ/PDY soruştarması kapsamında ihraç edilen Servet G., hakkında yakalama emri çıkarıldığını öğrenince yetkililere teslim oldu.
İki gün önce Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Servet G., buradaki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı. (DHA)