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FETÖ'den gözaltına alınan kadına adli kontrol

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da FETÖ/PDY'den aranan, Edirne'deki tutuklu eşi Abdullah A

09 Mart 2018 19:48

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da FETÖ/PDY\'den aranan, Edirne\'deki tutuklu eşi Abdullah A.\'yı ziyaret etmek için otogara giden Hülya A., polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hülya A., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun\'da yaşayan ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması \'Bylock\'u kullandığı tespit edilen örgütün kapatılan dershane öğretmeni Hülya A.\'yı, Edirne\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yurt dışına kaçarken yakalanan ve \'mahrem imam\' olduğu iddiasıyla tutuklanan eşi Abdullah A.\'yı ziyarete gitmek isterken Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otogarı\'nda yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hülya A., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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