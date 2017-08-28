'FETÖ'den gözaltına alınan eski milli kaleci Ömer Çatkıç tutuklandı

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski milli kaleci Ömer Çatkıç tutuklandı.

22 Ağustos'ta gözaltına alınan Çatkıç'ın emniyette işlemleri tamamlandı. Savcılığa ifade veren Çatkıç, tutuklama talebiyle İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, Çatkıç'ın "Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Çatkıç eski Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün'ün ifadesi doğrultusunda ByLock kullandığı ileri sürülerek polis ekiplerince evinde gözaltına alınmıştı. Çatkıç'ın 2014 yılında Bank Asya'ya 1 milyon dolar yatırdığı da iddialar arasında.

Bein Sports'ta yorumculuk yapan Çatkıç'ın, sorgusunda suçlamaları reddettiği belirtildi.

Ömer Çatkıç kimdir?

15 Ekim 1974 tarihinde Eskişehir'de doğan Ömer Çatkıç, futbola Eskişehirspor'un altyapısında başladı ve 1992-1993 sezonunda as takıma geçti. 6 sezon boyunca Eskişehirspor'un kalesini koruyan Çatkıç, 1997-1998 sezonunda Gaziantepspor'a transfer oldu ve Süper Lig'de forma giymeye başladı.

Gaziantepspor'un ardından Bursaspor ve Gençlerbirliği kalesini de koruyan Çatkıç, Türkiye Milli Takımı'nın 2002 Dünya Kupası üçüncüsü olduğu kadroda yer aldı. 2008'de Antalyaspor'a transfer olan Çatkıç, 4 yıl Antalyaspor'da forma giydi, 2012'de takımdan ayrıldı ve Denizlispor'a transfer oldu.

15 Ağustos 2012'de futbolu bırakan Çatkıç, Karabükspor'da kaleci antrenörlüğü yaptı. Çatkıç, son olarak futbol yorumculuğu yapıyordu.