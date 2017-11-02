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FETÖ'den gözaltına alınan eski kaymakam adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ordu'nun Akkuş İlçesi eski kaymakamı Hüseyin Atilla, adliyeye sevk edildi

02 Kasım 2017 19:17

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ordu\'nun Akkuş İlçesi eski kaymakamı Hüseyin Atilla, adliyeye sevk edildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı iddiasıyla meslekten ihraç edilen Akkuş ilçesi eski kaymakamı Hüseyin Atilla hakkında yakalama kakarı çıkartıldı. Polis tarafından aranan Atilla, Ordu\'da yakalanıp Samsun\'a getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından Hüseyin Atilla, bugün adliyeye sevk edildi.

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