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FETÖ’den gözaltına alınan astsubay sayısı 47 oldu

AMASYA, (DHA)- AMASYA’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında gözaltına alınan astsubayların sayısı 47 oldu

09 Kasım 2017 19:35

AMASYA, (DHA)- AMASYA’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında gözaltına alınan astsubayların sayısı 47 oldu.
Amasya merkezli 12 ilde FETÖ/PDY kapsamında düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan astsubayların sayısı 47’ye yükseldi. Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin askeri yapılanması kapsamında Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında 20 astsubayın gözaltına alınmasının ardından Balıkesir, İzmir, Eskişehir, Konya, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Kayseri, Erzurum, Kırıkkale ve Ordu’da tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı çıkarılan toplam 53 astsubaydan 27’si daha gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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