FETÖ'den gözaltına alınan Alman vatandaşı çiftten biri serbest

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ALMANYA\'dan tatile geldikleri Antalya\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türk asıllı Alman vatandaşı çiftten S.A. serbest bırakılırken, kocası K.A.\'nın ifade işlemi sürüyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Alman vatandaşı K.A. ile S.A. çifti, 31 Ağustos günü Antalya Havalimanı\'nda gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen K.A. ve S.A., sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Türk asıllı oldukları açıklanan K.A. ve S.A.\'nin FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındıkları kaydedildi.

Çiftten S.A., dün akşam saatlerinde Antalya Adliyesi\'ne sevk edildi ve savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Şüphelilerden K.A.\'nın ise polisteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.