FETÖ’den gözaltına alınan 51 astsubaydan 26’sı adliyede

MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA merkezli 13 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında polis tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 51 astsubaydan 26’sı adliyeye sevk edildi.

Amasya’nın Merzifon ilçesi 5. Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan 20, Balıkesir, İzmir, Eskişehir, Konya, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Kayseri, Erzurum, Kırıkkale, Ordu ve Samsun’da tespit edilen adreslere yapılan operasyonlarda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 31 olmak üzere toplam 51 astsubaydan emniyette işlemleri tamamlanan 26\'sı adliyeye sevk edildi. 25 astsubayın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.