T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ’den gözaltına alınan 51 astsubaydan 26’sı adliyede

MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA merkezli 13 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında polis tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 51 astsubaydan 26’sı adliyeye sevk edildi

14 Kasım 2017 12:56

MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA merkezli 13 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında polis tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 51 astsubaydan 26’sı adliyeye sevk edildi.
Amasya’nın Merzifon ilçesi 5. Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan 20, Balıkesir, İzmir, Eskişehir, Konya, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Kayseri, Erzurum, Kırıkkale, Ordu ve Samsun’da tespit edilen adreslere yapılan operasyonlarda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 31 olmak üzere toplam 51 astsubaydan emniyette işlemleri tamamlanan 26\'sı adliyeye sevk edildi. 25 astsubayın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MERZİFON Amasya DHA AMASYAFethullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYAmasyanın MerzifonAna JetKomutanlığıEskişehir Konya Afyonkarahisar AnkaraKayseri Erzurum Kırıkkale OrduSamsunda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24