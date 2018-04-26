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FETÖ'den gözaltına alınan 41 askerin sorgusu sürüyor

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY merkezli  25 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 askerin sorgusu sürüyor

26 Nisan 2018 12:58

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY merkezli  25 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 askerin sorgusu sürüyor. 
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 1’i emekli 2 yarbay, 1 üsteğmen, 2 teğmen, 1’i ihraç 34 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere toplam 41 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.  Bunun üzerine dün 25 ilde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 41 asker, sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi.
Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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