FETÖ'den gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi (2)
2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Samsun'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Akif Ö
12 Ocak 2018 21:42
2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Samsun\'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Akif Ö. ve Kadir H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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