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FETÖ'den gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi (2)

2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST Samsun'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Akif Ö

12 Ocak 2018 21:42

2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Samsun\'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Akif Ö. ve Kadir H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ADLİ KONTROLLE SERBEST SamsunFETÖPDYMehmet AkifKadir

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